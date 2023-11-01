على الطريقة البافارية .. فريق درجة ثالثة يُقصي بايرن ميونخ من كأس ألمانيا!

بايرن ميونخ تلقى صدمة غير متوقعة في الدور الثاني من كأس ألمانيا..

في مفاجأة من العيار الثقيل، ودع نادي بايرن ميونخ منافسات بطولة كأس ألمانيا 2023-2024 من دور الـ32، بعد خسارة صادمة أمام نادي ساربروكن المنتمي لدوري الدرجة الثالثة الألماني.

وتقدم بايرن ميونخ مبكرًا في المباراة عن طريق توماس مولر، لكن الفريق صاحب الأرض تمكن من تسجيل هدف التعادل مباشرة قبل نهاية الشوط الأول.

وضغط بايرن ميونخ من أجل تسجيل هدف التقدم طوال الشوط الثاني، لكن مارسيل جاوس نجم ساربروكن سجل هدف الفوز المفاجئ في الدقيقة 90+6 من الوقت المحتسب بدلًأ من الضائع، مع عدم وجود أي وقت للتعويض للفريق البافاري.

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ولم يكن أحد يتوقع أن يكون جاوس، البالغ من العمر 34 عامًا، هو الشخص الذي سيخرج فريق المدرب توماس توخيل مبكرًا من كأس ألمانيا، لكنه ارتقى إلى الحدث بعدما ركض من الخلف ليقابل كرة عرضية منخفضة بتسديدة في المرمى.

ومع صدمة توديع كأس ألمانيا مبكرًا، سيكون على بايرن ميونخ محاولة لمداواة جراحه حين يحل ضيفًا على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" معقل غريمه بوروسيا دورتموند، في مباراة "الكلاسيكر" التي تقام لحساب الجولة العاشرة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الألماني.