بيتزي يستهدف خطف مدافع الهلال إلى الدوري الأرجنتيني

وكيل البليهي أبلغ بيتزي بوجود مخاطبة رسمية لنادي الهلال

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن رغبة المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب نادي سان لورينزو في التعاقد مع مدافع نادي الهلال علي البليهي.

مصادر صحيفة "الرياضية" قالت أن مدرب الأخضر السعودي السابق يستهدف التعاقد مع قلب دفاع الزعيم خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

بيتزي كان قد رحل عن قيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عقب نهاية عقده ببطولة كأس آسيا 2019 والتي خرج فيها من دور ثمن النهائي.

الصحيفة أشارت إلى أن بيتزي قد تواصل مع البليهي لاستطلاع رأيه حول هذا الأمر، ومن المنتظر أن يحسن وكيل اللاعب هذه المفاوضات خلال الفترة المقبلة.

أبرز النجوم التي قد نراها في الدوري السعودي الموسم المُقبل 💫

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التقارير أشارت إلى وكيل البليهي أبلغ بيتزي بوجود مخاطبة رسمية لنادي الهلال الذي يلعب في صفوفه البليهي.

أبرز النجوم التي قد نراها في الدوري السعودي الموسم المُقبل

يُذكر أن عقد لاعب نادي الفتح السابق يمتد مع نادي الهلال حتى نهاية الموسم الجديد، ويحق له التوقيع لأي نادي مجانًا في يناير.