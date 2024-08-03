ماذا يحدث في اسكتلندا؟

شهدت مواجهة رينجرز وهارتس التي انتهت بالتعادل السلبي اليوم السبت، ضمن الجولة الأولى من الدوري الأسكتلندي لكرة القدم حادثة غير معتادة، تسببت في كثير من الجدل.

ففي مدرجات ملعب تاينكاسل بارك‏ الذي احتضن المباراة في مدينة إدنبرة، رُفع علم لرينجرز يحمل رمز النازيين (SS)، إلى جانب رمز الجمجمة والعظام المعروف أيضًا باسم رأس الموت، والذي استخدمته وحدة حرس الزعيم النازي أدولف هتلر خلال الحرب العالمية الثانية.

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وضم العلم، إلى جانب شعار رينجرز ورمز النازيين، عبارة "لا للاستسلام" على الصليب الأبيض.

وقال مسؤولو رينجرز، في بيان: "يمكننا أن نؤكد أننا على علم بهذا الأمر، يكرر النادي إدانته القوية لعرض مثل هذه الصور، ويؤكد أن تحقيقًا جارٍ بالفعل".

يشار إلى أن رينجرز كان قد أدان علمًا مشابهًا شوهد في الموسم الماضي، وفتح تحقيقًا في الأمر.