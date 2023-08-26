هل تعد هذه إشارة على قرب وصول الملك المصري؟

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يبدو أن إقامة المحترف البرتغالي "جوتا" في المملكة العربية السعودية ضمن صفوف فريق الاتحاد مرشحة للانتهاء سريعًا، بسبب بعض الأشياء المتعلقة باندماجه مع الفريق وكذلك بقائه على دكة البدلاء في صفوف الفريق الذي يمتلك بين صفوفه الثنائي نجولو كانتي وفابينيو إضافة إلى كريم بنزيما نجم ريال مدريد السابق.

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جوتا أيضًا يملك عرضًا مغريًا من توتنهام، حيث أبلغت إدارة السبيرز مدربها بوستيكوجلو بإمكانية انضمام اللاعب الذي سبق له تدريبه في سيلتيك الاسكتلندي على سبيل الإعارة قادمًا من الاتحاد.

موقع "90 min" أشار إلى هذا العرض الذي قد ينقل جوتا إلى الدوري الإنجليزي من جديد، وأيضًا هناك عرضان تحدثت عنهما مصادر أخرى من كل من الاتفاق والتعاون.

وسبق لجوتا العمل مع بوستيكوجلو المدرب الحالي لتوتنهام في سيلتيك الاسكتلندي خلال الموسم الماضي وظهر بمستوى رائع للغاية دفع الاتحاد إلى جلبه ضمن صفوفه.

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يرجح البعض أن تكون صفقة خروج اللاعب الذي يتحصل على نحو 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، علامة على الانتقال الوشيك للمصري محمد صلاح إلى صفوف العميد.

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