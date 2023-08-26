تابع منافسات دوري روشن السعودي عبر

علامة على وصول صلاح؟ محترف الاتحاد يقترب من توتنهام!

أحمد مجدي
Mohamed Salah Liverpool 2023-24Getty
انتقالاتدوري روشن السعوديالإتحادتوتنهاممحمد صلاحجواو فيليب

هل تعد هذه إشارة على قرب وصول الملك المصري؟

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

يبدو أن إقامة المحترف البرتغالي "جوتا" في المملكة العربية السعودية ضمن صفوف فريق الاتحاد مرشحة للانتهاء سريعًا، بسبب بعض الأشياء المتعلقة باندماجه مع الفريق وكذلك بقائه على دكة البدلاء في صفوف الفريق الذي يمتلك بين صفوفه الثنائي نجولو كانتي وفابينيو إضافة إلى كريم بنزيما نجم ريال مدريد السابق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جوتا أيضًا يملك عرضًا مغريًا من توتنهام، حيث أبلغت إدارة السبيرز مدربها بوستيكوجلو بإمكانية انضمام اللاعب الذي سبق له تدريبه في سيلتيك الاسكتلندي على سبيل الإعارة قادمًا من الاتحاد.

موقع "90 min" أشار إلى هذا العرض الذي قد ينقل جوتا إلى الدوري الإنجليزي من جديد، وأيضًا هناك عرضان تحدثت عنهما مصادر أخرى من كل من الاتفاق والتعاون.

المباريات التالية

وسبق لجوتا العمل مع بوستيكوجلو المدرب الحالي لتوتنهام في سيلتيك الاسكتلندي خلال الموسم الماضي وظهر بمستوى رائع للغاية دفع الاتحاد إلى جلبه ضمن صفوفه.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

يرجح البعض أن تكون صفقة خروج اللاعب الذي يتحصل على نحو 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، علامة على الانتقال الوشيك للمصري محمد صلاح إلى صفوف العميد.

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

173460 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 87339كريم بنزيما
  • 9081خاليدو كوليبالي
  • 16121روبرتو فيرمينو
  • 7226نجولو كانتي
  • 17480مارسيلو بروزوفيتش
  • 36213صفقة أخرى
173460 الأصوات

اختيارات المحررين