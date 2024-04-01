"علامة استفهام" .. محمد الدعيع: هذا اللاعب هو أحمد موسى "الجديد" في النصر

تصريحات مثيرة من حارس مرمى الهلال المعتزل

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وجه محمد الدعيع انتقادات لاذعة لمهاجم النصر، ساديو ماني، متهمًا إياه بعدم تقديم الأداء المتوقع منه عند ضمه بداية الموسم الجاري من بايرن ميونخ.

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النصر فاز بتوقيع المهاجم السنغالي بعد صراع كبير مع الأهلي، ورغم ظهور اللاعب بمستوى جيد في بعض المباريات إلا أنه أظهر أداءً مخيبًا في أخرى.

الدعيع شبه حالة ماني بالنيجيري أحمد موسى الذي ضمه النصر من ليستر سيتي الإنجليزي بمبلغ كبير لكن تجربته لم تكن ناجحة أبدًا وانتهت برحيله دون أي بصمة.

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إذ قال في برنامج "دورينا غي" "ماني يُذكرني بأحمد موسى، هالة إعلامية كبيرة صاحبت التوقيع معهما، موسى سجل في أول مباراة وتوقعنا أن يكون قنبلة الفريق وهدافه، لكن ما يحدث أنهما لا يُقدمان في النصر الأداء المطلوب فيما يلعبان جيدًا خارجه".

تابع "ماني مثل موسى، يقدم مستوى جيد في مباراة ثم يغيب تمامًا، حصيلته الرقمية مع النصر غير مقبولة أبدًا، ربما المشكلة في المدرب أو توظيفه أو قد يكون السبب شعوره بعدم ثقة المدرب به".

يُشار إلى أن ماني لعب مع النصر 35 مباراة في جميع بطولات الموسم الجاري سجل بها 13 هدفًا وصنع 9.

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