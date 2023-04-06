"علاقة الاتحاد والنصر الممتدة منذ 50 عامًا دمرها مشجع!"

من المشجع الذي تسبب في إفساد علاقة النصر والاتحاد؟

shahid

أكد الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، على ان العلاقة التي كانت ممتدة بين ناديي النصر والاتحاد، دمرها أحد المشجعين، بسبب العقلية الإدارية التي تختلف عن عقلية نادي الهلال.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

وقال الصرامي خلال تصريحات عبر برنامج "الديوانية": "من قاد فهد بن نافل للنجاح هو نادي الهلال نفسه، لأنه مؤسسة وليس مثل الأندية الأخرى القائمة على الأفراد".

وأضاف: "مع احترامي وتقديري ومحبتي له، إذا قمنا بنقل فهد بن نافل لقيادة الوحدة لن ينجح، لأن الهلال هو من ينجح، ولوعدنا إلى 30 عامًا فقط، ستجد جميع من ترأسه نجح".

واختتم الصرامي تصريحاته قائلًا: "أعرف أندية من الممكن أن يأتي مشجع ويتخذ قرارات، بل بالعكس ممكن أن يدمر علاقة ناديين عمرها 50 سنة، وأتحدث هنا عن علاقة الاتحاد والنصر التي دمرها مشجع".

ونجح فهد بن نافل لتحقيق الكثير من النجاحات مع نادي الهلال، آخرها الحصول على المركز الثاني في كأس العالم للأندية، والوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا للموسم الثاني على التوالي.

Shahid