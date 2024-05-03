هل يعود في أي منصب؟

تطرق الأمريكي الدولي جوليان جريسيل إلى بعض التفاصيل التي يمر بها الأرجنتيني ليونيل ميسي زميله في إنتر ميامي، وبالتحديد نقطة الحديث باللغة الإنجليزية.

وذكر جريسيل في تصريحات لبودكاست "بلاير - ماندجر": "ميسي أصبح يقول بعض الكلمات باللغة الإنجليزية، ويصل الأمر إلى إلقاء النكات بها في بعض الأحيان".

الدولي الأمريكي يقول إن ذلك يحدث "رغم أن هناك العديد ممن يتحدثون الإسبانية في فلوريدا ويقابلهم ميسي ويتحدث معهم".

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لطالما كان اللعب في الولايات المتحدة الأمريكية هدفًا لليونيل ميسي في نهاية مسيرته، ونقطة اللغة على وجه التحديد توحي بما يعتزمه الأرجنتيني خلال فترة إقامته.

على الأرجح يفضل ميسي أن يبقى لوقت طويل في أمريكا كخيار للإقامة، على عكس ما يرغب فيه مشجعو برشلونة بعودة نجمهم الأيقوني بأقرب وقت ممكن في أي منصب فني أو إداري.