عكس التيار .. ريال مدريد يستمر في تحقيق الأرباح رغم كورونا!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن ريال مدريد قد مر بأحد أفضل فتراته الاقتصادية مؤخرًا منذ بداية جائحة كورونا قبل عامين.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، نقلًا عن تقارير اقتصادية تخص "تو بلاي بوك"، مؤكدة أن النادي استطاع تحقيق أرباح قياسية بالنظر للظروف الحالية.

وأوضحت التقارير أن أرباح النادي الملكي ستتخطى الـ 800 مليون يورو في ظل الحفاظ على قيمة النادي الاقتصادية مؤخرًا.

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وأكدت أيضًا أن تلك الأرباح مرشحة للزيادة بعد أن تم فتح بوابات ملعب سانتياجو برنابيو بشكل كامل أمام الجماهير عقب فترة من الإغلاق.

وكان ريال مدريد قد أغلق بنفسه بوابات ملعبه بعد أن قرر أن يبدأ عمليات التطوير الخاصة به بالتزامن مع جائحة كورونا.

وكانت ملاعب كرة القدم قد تعرضت للهجر لفترة طويلة بالفعل بسبب الفيروس المستجد الذي منع الجماهير من التواجد في المدرجات.

جدير بالذكر أن ريال مدريد في الوقت الحالي يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 27 نقطة..









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