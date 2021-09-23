عكس التيار.. رونالدو يرحب بإنشاء دوري السوبر الأوروبي

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خرج أسطورة كرة القدم رونالدو نازاريو بتصريحات مثيرة للجدل إلى حد كبير، عندما أكد على أن دوري السوبر الأوروبي فكرة هامة لتنمية الساحرة المستديرة في السنوات المقبلة.

وكان 12 ناديًا بين إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا قد أعلنوا عن تأسيس دوري السوبر الأوروبي منذ عدة أشهر، لكن وبعد ضغوطات حادة من المؤسسات الحكومية والجماهير انسحب الجميع عدا ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

وعلى الرغم من أن غالبية أساطير كرة القدم وقفوا أيضًا أمام إنشاء دوري السوبر الأوروبي باعتباره يدمر متعة اللعبة، إلا أن رونالدو كان له رأي مختلف عن الآخرين.

نجم البرازيل التاريخي قال في حديث صحفي "إذا نظرت إلى فكرة دوري السوبر الأوروبي، فإنها حقًا ليست فكرة سيئة، يريد المشجعون دائمًا مشاهدة أهم المباريات".

كما أضاف "عشاق كرة القدم مثلنا يريدون رؤية ريال مدريد ضد ميلان وإنتر وسيتي وباريس سان جيرمان، يريدون متابعة هذه المباريات دون الانتظار إلى ربع نهائي أو نصف نهائي بطولة لرؤيتها".

"رونالدو المدرب القادم لمانشستر يونايتد"

وتابع "لقد رأينا احتجاجات في إنجلترا ضد دوري السوبر الأوروبي، هذا ربما يكون لشرحه بصورة خاطئة أو التنفيذ بشكل سيئ".

وأتم رونالدو حديثه بقوله "أعتقد أن هناك إمكانية إنشاء هذا المشروع مجددًا في المستقبل القريب، سيكون هناك ابتكارات من قبل الأندية والمشجعين، الأندية يجب أن تجتمع لتحسين منتجها وتقديم ظروف أفضل وتقديم أفضل المباريات".

الجدير بالذكر أن رونالدو بعد اعتزال كرة القدم لم يبتعد كثيرًا عنها، حيث يمتلك الآن فريق بلد الوليد الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني.