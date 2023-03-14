عكر ليونيل ميسي صفوه .. عرش كريستيانو رونالدو في السعودية بدأ في الاهتزاز بالفعل!

خطوة لم تتم، لكن الحديث عنها كافٍ لتسريب التوتر لقلب رونالدو ولأن يدفع النصر ثم مستقبل لم يعشه بعد..

للمباراة الثانية على التوالي يظهر كريستيانو رونالدو وكأنه "مكسور الجناح" مع النصر سواء أمام الاتحاد في كلاسيكو الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي أو الليلة أمام أبها في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

أمام العميد لم يفلح الدون في إنقاذ فريقه من الهزيمة، أما أمام أبها، فظهر في لقطة وحيدة وقتما اعترض على حكم اللقاء، لإطلاق صافرته أثناء قيادته لهجمة مرتدة.

مواجهة أبها هي الرابعة لصاروخ ماديرا في معقل العالمي "مرسول بارك"، وفي جميعها لم يقدر على هز الشباك، ربما انتقل نحس هذا الملعب على النصر للدون، فكلاهما لا يحضران عليه في المباريات الكبرى!

لكن مؤكد أن هذا ليس السبب الحقيقي لظهور رونالدو بحالة متواضعة للمباراة الثانية على التوالي..

بالعودة لمواجهة العميد، فقد خرج رونالدو منها قبل أن تبدأ من الأساسي بهتاف "ميسي .. ميسي"، الذي راج الملعب على ألسنة جمهور الاتحاد مع كل ظهور له على شاشة الملعب.

بدأ الأمر بابتسامة هادئة، لكنه لم يقدر على الحفاظ عليها كثيرًا، وانفعل على الجمهور، مشيرًا بيديه إلى أن الرد سيكون بالملعب، لكنه لم يفلح في الرد.

واليوم ومع ظهوره الباهت أمام أبها، سبق اللقاء امتلاء الصحف والمواقع السعودية والعالمية بنبأ وجود خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ليونيل في السعودية، للتفاوض على إمكانية قدومه للعب في الهلال في الموسم المقبل.

في الأساس قالوا أن قدوم رونالدو للمملكة جاء بدافع الرغبة في أن يكون صاحب الراتب الأعلى في العالم، لكن حال قدوم ميسي فحتى هذا اللقب سيخطفه منه ليو!

خطوة لم تتم، لكن الحديث عنها كافٍ لتسريب التوتر لقلب رونالدو ولأن يدفع النصر ثم مستقبل لم يعشه بعد، الحديث عنها فقط كافٍ لتهديد عرش الدون في السعودية، فجمهور العالمي نفسه بدأ يتحدث عن غياب تأثير صاروخ ماديرا على الفريق وإلى أي مدى البرازيلي أندرسون تاليسكا أهم منه داخل المستطيل الأخضر.

فهل سيدفع النصر ثمن إحاطة رونالدو باسم ميسي أينما حل في الفترة المقبلة أم سيستفيق رونالدو سريعًا وينفض غبار الغيرة عن كاهله؟!، في الأخير الخاسر الأول هو كريستيانو!