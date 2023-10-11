"عقود طويلة الأجل" .. مسلي آل معمر يستعد للتجديد مع ثلاثي النصر

مفاجأة سارة من الإدارة النصراوية إلى الجماهير

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يعمل مجلس إدارة شركة نادي النصر "غير الربحية"، برئاسة مسلي آل معمر، على تجديد عقود 3 لاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الحالية.

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النصر تعثر بالتعادل (2-2) أمام أبها، في الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ بعد الفوز في 10 مباريات متتالية، بمختلف البطولات.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي علي العنزي، عن رغبة قوية من النصر؛ في تجديد عقود الثلاثي الشاب أيمن يحيى وسامي النجعي وعلي الحسن.

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وأعلن العنزي في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، تجهيز الإدارة النصراوية، عقودًا لمدة 5 سنوات قادمة، لهذا الثلاثي؛ حيث ترغب في الحفاظ على قوام الفريق، خاصة من اللاعبين المحليين.

جدير بالذكر أن عقدي يحيى والنجعي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ينتهيا في يونيو القادم؛ بينما يمتد ارتباط الحسن بـ"قلعة العالمي"، حتى صيف عام 2025.

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