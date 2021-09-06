عقوبة صارمة تنتظر ثنائي الأرجنتين من جانب توتنهام

توتنهام يتوعد ثنائي الأرجنتين بعقوبات شديدة

عقوبات شديدة تهدد الثنائي الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو وكريستيان روميرو، لاعبي توتنهام، على خلفية أزمة مباراة البرازيل.

المباراة التي كان من المفترض أن تقام مساء الأحد في البرازيل توقفت بعد خمس دقائق فقط على انطلاقها، وسادت حالة من الهرج داخل الملعب، ليتم في نهاية المطاف إلغاء اللقاء.

ما هي العقوبات التي قد تهدد ثنائي توتنهام؟

كشفت صحيفة "ديلي ميل" عن غرامة تتعلق بعدم حصول لو سيلسو وروميرو، على إذن من النادي اللندني، بالسفر رفقة بعثة التانجو إلى البرازيل.





وأشارت إلى عزم إدارة توتنهام، على توقيع عقوبة مغلظة على الثنائي الأرجنتين بسبب تجاهل النادي والسفر دون إذن.

البرازيل تقع في القائمة الحمراء للمملكة المتحدة وهناك اتفاق جماعي بين أندية البريميرليج على عدم السماح للاعبين بالسفر إلى بلدانهم في حال وجدت في تلك القائمة بسبب فيروس كورونا.

ولن يقتصر الأمر على الثنائي الأرجنتيني، حيث أن الكولومبي دافينسون سانشيز قد يوقع عليه غرامة مالية بسبب انضمامه لمعسكر منتخب بلاده.

هل هناك عقوبات آخرى سيتعرض إليها اللاعبين؟

لم يكتف اللاعبين من مغادرة إنجلترا والدخول إلى البرازيل فقط بل قاموا بالتزوير بعد التوقيع على إقرار يؤكد عدم تواجدهم في هذه البلاد خلال آخر 14 يومًا، حسب بيان نشرته وزارة الصحة البرازيلية.

وحسب ما أكدته مصادرنا فإن الشرطة الفيدرالية البرازيلية عاقدة العزم لفتح تحقيقًا ضد رباعي الأرجنتين ومن ضمنهم ثنائي توتنهام، وقد يواجهوا عقوبة سجن تصل إلى خمس سنوات بالإضافة إلى غرامات.

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