اقترب من "الهبوط".. ضربة جديدة لإيفرتون بخصم نقاط إضافي!

تراجع للمركز الـ16!

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، فرض عقوبات جديدة على فريق إيفرتون، بسبب خرق قواعد الربح والاستدامة في المسابقة، ما يهدد الفريق بالهبوط إلى دوري الشامبيونشيب.

وتعرض إيفرتون لخصم 10 نقاط من رصيده في بداية الموسم، قبل أن يستأنف ضد العقوبة والتي تقلصت إلى (خصم 6 نقاط فقط)، إلا أنه جرى معاقبة النادي من جديد، بخصم نقطتين إضافيتين.

وقالت الرابطة، في بيان، إن لجنة مستقبلة استمعت إلى أدلة النادي ودفوعه في القضية (حسابات 3 مواسم تنتهي في 2022-2023)، قبل إصدار القرار.

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ويحتل إيفرتون المركز الـ15 في جدول ترتيب المسابقة برصيد 29 نقطة، علمًا بأنه حقق 9 انتصارات مقابل 8 تعادلات، و14 هزيمة (مع خصم 6 نقاط من رصيده).

وسوف يتراجع التوفيز إلى المركز الـ16، بعد خصم النقطتين، كما سيقترب أكثر من مراكز الهبوط، إذ سيفصله عنها نقطتين فقط (لوتون تاون 25 نقطة في المركز الـ18).

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قد أعلنت في نوفمبر الماضي، خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون في ترتيب البريميرليج، لمخالفته لوائح الدوري الخاصة بالأرباح والديمومة خلال موسم 2021-2022، واستأنف النادي على العقوبة أمام رئيس اللجنة القضائية للدوري الممتاز، وتم تقليص العقوبة إلى (خصم 6 نقاط فقط)، قبل زيادتها من جديد (بخصم نقطتين).