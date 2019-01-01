عقوبات مغلظة من الاتحاد الأردني على الفيصلي والوحدات

كلاسيكو الأردن عاد بالخسائر على طرفيه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدر اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأردني لكرة القدم عدة قرارات بشأن الأحداث التي وقع بلقاء الكلاسيكو أمام الفيصلي والوحدات.

كلاسيكو الأردن أقيم في السابع من مارس الجاري، على استاد عمان الدولي، وانتصر به الفيصلي بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ16 من دوري عمانتل للمحترفين.

قرارات اللجنة ضد الفيصلي جاءت نظرًا لتأخر نزول اللاعبين إلى أرض الملعب قبل بداية المباراة، وقيام جماهيره بأعمال شغب من سب المنافس ورمي الحجارة داخل الملعب وإشعال الألعاب النارية، بجانب إدخال تيفو مغاير للتيفو الذي وافق عليه اتحاد الكرة.

كل هذه التصرفات تسببت في تغريم الفيصلي 10500دينار، وإقامة المباراة المقبلة على أرضه دون حضور جماهيري، وحرمان الجمهور من إدخال التيفو حتى نهاية الموسم الجاري.

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ولم يفلت الوحدات كذلك من العقوبات بعد تأخر لاعبيه في النزول وسب الخصم من قبل الجمهور، بالإضافة إلى صدور إشارات من قيس اليعقوبي مدربه نابية وكذلك اللاعب محمد غسان الباشا، الذي قام بالبصق في اتجاه المنصة.

وتم تغريم الوحدات 2500دينار، وحرمانه من جماهيره في أول مباراة رسمية مقبلة على أرضه، بجانب حرمانهم من إدخال التيفو حتى نهاية الموسم.

وأوقف اليعقوبي ست مباريات مع تغريمه 1500 دينار، بالإضافة إلى إيقاف غسان الباشا ثلاث مباريات وتغريمه 1500 دينار.

يذكر أن الفيصلي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بينما يأتي الوحدات في المركز الرابع بـ29 نقطة.

ويستعد الفيصلي لمواجهة الصريح في الجولة الـ17 من الدوري، والمقرر إقامتها في 16 من مارس الجاري.

بينما يلاقي الوحدات الأهلي، في اليوم نفسه، ضمن الجولة ذاتها.