رسميًا - الاتحاد الأردني يقرر إيقاف لاعب الفيصلي لمدة ست سنوات

الكلاسيكو فاز به الفيصلي لكنه أضر عدي زهران

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدرت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأردني لكرة القدم عقوبة مغلظة ضد عدي زهران؛ لاعب الفيصلي، إثر ما بدر منه خلال لقاء الكلاسيكو أمام الوحدات.

كلاسيكو الأردن أقيم في السابع من مارس الجاري، على استاد عمان الدولي، وانتصر به الفيصلي بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ16 من دوري عمانتل للمحترفين.

وقررت اللجنة حرمان زهران من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ست سنوات، نظرًا لقيامه بحركات غير أخلاقية باتجاه جمهور الوحدات، عقب نهاية المباراة.

عقوبات مغلظة من الاتحاد الأردني على الفيصلي والوحدات

يذكر أن الفيصلي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بينما يأتي الوحدات في المركز الرابع بـ29 نقطة.

ويستعد الفيصلي لمواجهة الصريح في الجولة الـ17 من الدوري، والمقرر إقامتها في 16 من مارس الجاري.

بينما يلاقي الوحدات الأهلي، في اليوم نفسه، ضمن الجولة ذاتها.