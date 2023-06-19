عقوبات مرتقبة ضد الاتحاد .. وعقد كريم بنزيما مهدد بـ"عدم التسجيل"

صدمة كبرى تكسر أفراح نادي الاتحاد في الميركاتو الصيفي الحالي

في تطور صادم وخطير، كشفت مصادر عن عقوبات مرتقبة من لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد نادي الاتحاد.

الاتحاد يعيش أيامًا من الاحتفالات؛ بعد إنهاء موسم 2022-2023، بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر السعودي، بالإضافة إلى التعاقد مع المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، في الصيف الحالي؛ ولمدة 3 سنوات قادمة.

صحيفة "الرياضية" نقلت عن المصادر، اتخاذ "الانضباط" قرارًا بإلزام العميد الاتحادي، بسداد مبلغ 2 مليون و475 ألف ريال سعودي، إلى عبد الرحمن الغامدي، نجم الفريق الأول لكرة القدم السابق، بالإضافة إلى عقوبة مالية أخرى على النادي؛ بسبب تأخُر دفع مستحقات اللاعب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن قرار اللجنة، والذي سيتم الإعلان عنه خلال الساعات القادمة، سيتضمن تحذير نادي الاتحاد، من حرمان الفريق الأول لكرة القدم من التعاقدات، حال عدم سداد المبالغ المستحقة، خلال 30 يومًا.

جدير بالذكر أن الغامدي "28 سنة"، أحد أبناء نادي الاتحاد؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الانتقال إلى فريق الرائد، في صيف عام 2020.