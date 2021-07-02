"عقد مبابي اقترب من نهايته مع باريس .. لم لا يوقع للهلال؟"
طلب الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، من إدارة نادي الهلال، التوقيع مع النجم الفرنسي كليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، وذلك بطريقة ساخرة.
وينتهي عقد كليان مبابي مع نادي باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم المقبل، ومن حقه التوقيع لأي فريق في يناير المقبل، دون العودة لإدارة ناديه، في ظل اهتمام من جانب ريال مدريد الإسباني.
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ونشر الصرامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يطالب خلالها تحرك إدارة الهلال للتعاقد مع كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.
وجاء نص التغريدة كالآتي: "بيليه عضو شرف هلالي، مثل ما نشرت صحافة الهلال، مبابي يؤكد في كل مناسبة بأن بيليه مثله الأعلى في الملاعب والحياة".
الإعلامي الرياضي تابع: "مدرب الهلال مكتشف موهبة مبابي، والأب الروحي له، والسيولة النقدية متوفرة من الشركات الراعية، عقد مبابي مع باريس سان جيرمان اقترب من نهايته، وكل الظروف متاحة لتوقيعه للهلال".
يذكر أن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني الحالي للهلال، هو من اكتشف موهبة مبابي، عندما كان يتولى مهمة تدريب فريق موناكو الفرنسي.