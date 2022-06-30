النصر في حاجة لضم حارس في ظل عدم قدرة وليد عبد الله على تعويض جونز

تزداد التأكيدات يومً تلو الآخر حول نجاح نادي النصر السعودي في التعاقد مع الكولومبي دافيد أوسبينا؛ حارس مرمى نابولي الإيطالي، ليمثل العالمي بدايةً من الموسم المقبل.

العالمي في حاجة ماسة للتعاقد مع حارس مرمى خلال الميركاتو الصيفي الجاري بشكل عاجل، في ظل معاناته في هذا المركز منذ رحيل الأسترالي برادلي جونز، وعدم تقديم بديله وليد عبد الله المستوى المطلوب منه طوال الموسم المنقضي.

التقارير السعودية والصحافة الإيطالي أكدت أكثر من مرة اتفاق النصر بالفعل مع أوسبينا، لكن حتى الآن لم يعلن النادي العاصمي عن الصفقة، في ظل بقاء الرتوش الأخيرة.

ما هي تفاصيل عقد أوسبينا مع النصر؟

حال إتمام الصفقة فإنها ستتم بشكل مجاني، في ظل نهاية عقد الكولومبي مع ناديه الإيطالي، لكن خلال الأيام الماضية اتفق الحارس مع مسؤولي العالمي حول شروطه المالية.

ووفقًا للصحفي الإيطالي نيكولا ستشيرا فإن المفاوضات بين الثنائي في مراحلها الأخيرة، وأنه تم الاتفاق على توقيع عقد مدته ثلاث سنوات، ينتهي بنهاية موسم 2024-25.

وأشار الصحفي الإيطالي إلى أن أوسبينا سيحصل على 3.5 مليون يورو سنويًا، بخلاف الحوافز والمكافآت.

ماذا قدم أوسبينا مع نابولي؟

الكولومبي صاحب الـ33 عامًا كان قد انضم للنادي الإيطالي في صيف 2018 على سبيل الإعارة قادمًا من آرسنال الإنجليزي، قبل أن يتم شراؤه نهائيًا في صيف 2019.

ودخل أوسبينا الفترة الحرة في عقده مع نابولي في يناير الماضي، لكن لم تفلح محاولات ناديه لتجديد عقده.

خلال الموسم المنقضي، شارك الكولومبي في 33 مباراة مع نابولي في مختلف البطولات، استقبل خلالها 28 لاعبًا، وخرج بشباك نظيفة من 13 مباراة.

وبشكل عام، خاض أوسبينا 103 مباريات مع نابولي، استقبلت شباكه خلالها 96 هدفًا، ولم يستقبل أي أهداف خلال 39 مباراة.

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