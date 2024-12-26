رسالة تحذيرية من أسطورة ليفربول...

حذر ديتمار هامان، نجم ليفربول الأسبق، إدارة فريقه من التخلي عن محمد صلاح، لاعب الريدز الحالي، وعدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد النجم المصري مع ليفربول، بنهاية الموسم الحالي ولم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى صيغة للتجديد، بالرغم من تألق صلاح وتصدره قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، لتزداد الشكوك حول مستقبله.

وقال هامان في حديثه إلى موقع "BoyleSports" عن مستقبل صلاح: "سيكون من الحماقة ألا يتعاقد أي فريق مع محمد صلاح، عادة ما تتوخى الإدارات الحذر في حال التعاقد مع لاعب بلغ الـ32 من عمره، ولكن مع صلاح، لا توجد مشاكل".

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وتابع: "ولكن السؤال سيكون بعد كل تلك الفترات الرائعة مع ليفربول، هل سيرغب في اللعب لصالح أي فريق آخر؟، هذا شيء يمكن أن يقرره هو فحسب، أنا لا أستطيع تخيله أو رؤيته بأي قميص غير قميصنا".

وأضاف: "أنا متأكد من أن الكثير من الفرق سترغب في التعاقد معه، لو كنت مكانهم سأمنحه عقدًا لمدة موسمين وبعدها نرى ما سيحدث، ولكن بالطريقة التي يتحدث بها اللاعب لا أعتقد أن لديه أي نية للرحيل، وبحسب ما علمت فإنه يتفاوض مع الإدارة على العقد الجديد وسيبقى".

وقارن نجم الريدز السابق، بين موقف صلاح، وساديو ماني، في ظل الأنباء التي ربطت النجم المصري بالانضمام إلى بايرن ميونخ، وقال: "واجه الفريق البافاري العديد من الصعوبات، ورحل المدرب، وبالنسبة لصلاح لا أعتقد أنه سيواجه أي مشاكل مثل ماني، فهو يسجل الأهداف وقليل الإصابات، لذا سيكون لاعبًا مثاليًا بالنسبة لأي فريق".

جدير بالذكر أن صلاح، ساهم في تصدر فريقه ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن تشيلسي، صاحب المركز الثاني، وإن كان البلوز خاضوا مباراتين أكثر من الريدز.