عقد رعاية ضخم في الطريق للدوري السعودي للمحترفين

نعرف على تفاصيل عقد الرعاية

أكدت تقارير صحفية، على أن أحد الشركات التي تعمل في تطوير القطاع العقاري السعودي، أصبحت قريبة جدًا من رعاية دوري المحترفين السعودي الموسم الجديد.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إلى أن الشركة المختصة في تطوير القطاع العقاري السعودي، سترعى دوري المحترفين بمبلغ يقارب الـ13.3 مليون دولار، حوالي 50 مليون ريال سعودي سنويًا.

ورفضت الصحيفة الكشف عن اسم الشركة، مشيرة إلى أنها شركة كبيرة في قطاع العقارات والبناء، وأن اسمها تم تداوله في الاجتماع الذي عقد بين وزير الرياضة والأندية السعودية بالعاصمة الرياض.

وعقد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، اجتماعًا بالقاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض، مع أندي دوري كأس الأمير محمد محمد بن سلمان للمحترفين.

وحضر الاجتماع مساعد وزير الرياضة عبد الإله الدلاك، ومسؤولي الوزارة، وياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة السعودي، وعبد العزيز العفالق رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

وتم تناول العديد من القضايا والاتفاقات المهمة خلال الاجتماع، حيث أبرزها كان استراتيجية دعم الأندية والكفاءة المالية، وتطوير مبادرة الحوكمة، بالإضافة إلى بعض التحديثات التي تم إجراؤها، حرصًا على استدامة الأندية إداريًا وماليًا، هذا إلى جانب التأكيد على أهمية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالأندية الرياضية.

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وزير الرياضة استمع أيضًا إلى بعض الملاحظات والاستفسارات من رؤساء الأندية، مؤكدًا على أن دورهم مهم في تفعيل الجوانب الاستثمارية والعمل على تعزيزها، من أجل زيادة مداخيل الإيرادات المالية للأندية.