استغلالًا لتجديد سانتياجو برنابيو.. ريال مدريد يحصل على عقد رعاية جديد

عقد رعاية جديد لريال مدريد...

نجح مجلس إدارة ريال مدريد، برئاسة جوان لابورتا، في توقيع عقد رعاية جديد، مع شركة "أورانج" للاتصالات، لتصبح الشركة هي شريك الاتصالات الجديد للميرينجي خلال المواسم الثلاثة المقبلة.

وبحسب البيان، الذي نشره ريال مدريد عبر موقعه الرسمي فإن إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية في النادي، شهد توقيع العقد مع جيرمان لوبيز، المدير العام للعمليات في شركة الاتصالات، لتصبح الشريك الرسمي للاتصالات في كرة القدم للرجاء والنساء في الفريق الملكي.

وأشار بيان الفريق الملكي إلى هذه الاتفاقية تتضمن حقوق الصورة والضيافة، المرتبطة بالفريق الأول للرجال والنساء، بالإضافة إلى وجود إعلانات داخل الملعب على اللوحات المعتادة أو في المساحات الجديدة، مثل شاشة النتائج والتي تنقل الفيديو بـ 360 درجة الموجودة في سانتياجو برنابيو.

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كما ينص العقد على تعاون مشترك بين الطرفين في إجراءات التسويق والإعلانات، عبر وسائل الاتصال المختلفة، كما سيتم تطوير أنشطة إضافية للتواصل مع المشجعين من خلال حملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، يستعد في الفترة الحالية لانطلاق الموسم الجديد، منتصف أغسطس المقبل، ويخوض جولة تحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية، يتخللها عدد من المباريات الودية، وستكون أولى مبارياته الرسمية على ملعب سانتياجو برنابيو، أمام بلد الوليد يوم 25 الشهر المقبل.