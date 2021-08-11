عقدة ريال مدريد تنفك .. تشيلسي يتخلص من لعنة دامت 23 عامًا

إنجاز جديد لتوخيل..

تتوالى الأنباء الجيدة لتشيلسي والإنجازات لا تتوقف، إذ أضاف البلوز لنجاحاته لقب جديد السوبر الأوروبي بعد سنوات من المعاناة في هذا الصدد.

وانتصر تشيلسي على فياريال بركلات الجزاء 7-6 بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بينهما بهدف لمثله، في مباراة شهدت تألق حكيم زياش على وجه الخصوص.

ويمكن تلخيص تاريخ مشاركات تشيلسي في السوبر الأوروبي بأنه عانى من عقدة كان سببها الأول هو نادٍ أسطوري آخر وهو ريال مدريد.

ما هي عقدة تشيلسي في السوبر الأوروبي؟

على مدار تاريخه، خاض تشيلسي منافسات السوبر الأوروبي في 4 مناسبات (قبل مباراة فياريال)، خسر 3 منها وكسب واحدة فقط.

المواجهة الأولى كانت أمام ريال مدريد في 1998 باعتباره بطلًا لكأس الكؤوس الأوروبية بجيل زولا التاريخي على حساب شتوتجارت الألماني.

حينها، فاز النادي اللندني بهدف نظيف، ومن بعدها لم يستطع معانقة السوبر إلا بعد ثلاث محاولات.

المحاول الأولى كانت في 2012 بعد التتويج بدرع دوري أبطال أوروبا مع دي ماتيو، وحينها مُنيّ تشيلسي بهزيمة ثقيلة من أتلتيكو مدريد 4-1 في ليلة تألق رادميل فالكاو.

في عام 2013، خسر تشيلسي وهو بطل الدوري الأوروبي، السوبر، بركلات الترجيح من بايرن ميونخ بعدما تعادل البافاري في آخر لحظات الوقت الإضافي عبر خافي مارتينيز 2-2.

في ذلك التوقيت كان من يُشرف على تدريب تشيلسي هو جوزيه مورينيو، ومن أهدر ركلة الجزاء الحاسمة كان روميلو لوكاكو، وبعدها تم بيعه إلى إيفرتون.

أما المحاولة الأخيرة فكانت أمام ليفربول في 2019، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما، قبل أن يهدر تامي أبراهام ركلة ترجيح حاسمة وتفوز كتيبة يورجن كلوب بركلات الترجيح بتألق الحارس أدريان.

ما الذي ينتظر تشيلسي في الفترة المقبلة؟

بعد التتويج بدرع السوبر الأوروبي، موسم جديد طويل ينطلق لتشيلسي بانطلاق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بداية من 13 أغسطس الجاري.

المواجهة الأولى لتشيلسي ستكون أمام كريستال بالاس في ستامفورد بريدج بديربي لندني مصغر، وبأولى مباريات باتريك فييرا كمدير فني للبالاس.

سيدخل النادي الأزرق تلك المواجهة بروح معنوية عالية بعد الفوز على فياريال في السوبر، وكذلك بوجود المهاجم روميلو لوكاكو المنضم حديثًا نظير 115 مليون يورو من إنتر.

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