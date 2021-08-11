خلافة ميسي والعودة إلى الدكة .. موسم غامض للعرب في الدوري الإنجليزي

ماذا يفعل صلاح ومحرز وغيرهم من العرب الموسم القادم؟

موسم جديد على الأبواب بالدوري الإنجليزي الممتاز، تتجه فيه أنظار عشاق البطولة من الوطن العربي نحو نجوم البلدان العربية.

المهمة هذه المرة ليست سهلة على معظم اللاعبين، بل قد نشاهد تهميش بعضهم بشكل واضح رغم المكانة الفنية التي يتمتعون بها.

محمد صلاح مكانه محجوزًا في ليفربول، ولكن هناك البعض الآخر قد يفقد مركزه أو يقاتل من أجل الحصول على بعض الدقائق.

ولذلك قررنا استعراض موقف النجوم العرب في الدوري الإنجليزي من الموسم القادم..

عودة محرز إلى الدكة

النجم الجزائري رياض محرز حظى بمستوى رائع مع مانشستر سيتي الموسم الماضي، وكان من أسباب فوز الفريق بالدوري والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

الطبيعي والمنطقي هو استمرار محرز كجناح أيمن لسيتي مع المدرب بيب جوارديولا، لكن قدوم جاك جريليش وربما هاري كين من بعده قد يؤثر على ذلك.

جريليش حجز لنفسه مركز الجناح الأيسر، لذلك سيتنافس محرز مع برناردو سيلفا، رحيم ستيرلينج، فيل فودين وفيران توريس على الجناح الأيمن.

فودين وسيلفا يمكنهما اللعب في الوسط، ولكن تظل مهمة محرز صعبة في المنافسة مع توريس وستيرلينج، لذلك سيكون عليه تكرار ما فعله الموسم القادم من ثبات في المستوى وتأثير مستمر.

تهميش النني

المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا منح محمد النني مساحة لم يتمتع بها من قبل في آرسنال، والنجم المصري استغلها جيدًا الموسم الماضي.

سوق انتقالات المدفعجية لا يبشر بالخير بالنسبة للنني، بعد التعاقد مع البلجيكي ألبرت سامبي لوكونجا الذي يبدو أنه سيخطف مركزه.

إصابات توماس بارتي كان من الممكن أن تأتي لصالح النني، لكن قدوم لوكونجا من أندرلخت يجعل الأمور غاية في الصعوبة على الدولي المصري.

أرتيتا اعتمد على لوكونجا بجوار جرانيت جاكا في المواجهة الودية الأخيرة أمام توتنهام، واللاعب كان أحد نجوم المباراة، ليصبح ظهوره كأساسي بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي أحد أهم مطالب جماهير المدفعجية، التي لا تمانع الإطاحة بالنني الآن بعد ظهور البلجيكي الشاب.

حيرة زياش

انتقل النجم المغربي حكيم زياش إلى تشيلسي العام الماضي مقابل 40 مليون يورو، وهو أحد أفضل اللاعبين في مركز صانع الألعاب.

زياش لم يحصل على الفرصة الكاملة مع فرانك لامبارد أو توماس توخيل، وهناك بعض الأنباء حول إمكانية رحيله عن البلوز.

استمرار المغربي مع تشيلسي قد يعني إمكانية جلوسه على دكة البدلاء، بسبب تفضيل توخيل الاعتماد على كاي هافيرتس وميسون ماونت خلف المهاجم الصريح.

قدوم روميلو لوكاكو كذلك قد يعني إمكانية تراجع تيمو فيرنر كجناح، ليتنافس مع كريستيان بوليسيتش وكالوم هودسون أودوي وزياش.

نجم أياكس أمستردام السابق البالغ من العمر 28 سنة سيصعب عليه التواجد كجناح أو صانع ألعاب، وستكون أمامه منافسة شرسة جدًا للحصول على بعض الدقائق.

متاعب صلاح

لا خوف أبدًا على النجم محمد صلاح عندما يتعلق الأمر بالمشاركة كأساسي في ليفربول، ولكن هناك بعض الغموض حول مصيره.

العقد الحالي لصلاح ينتهي في 30 يونيو 2023 ولم يوقع على عقد جديد حتى الآن، والمحادثات مستمرة لإقناعه بالاستمرار.

هل يؤثر رحيل ميسي عن برشلونة على مستقبل الدولي المصري؟ هل يفكر في تأجيل التجديد مع ليفربول لتسهيل انتقاله إلى النادي الكتالوني الصيف القادم عندما تنتهي الأزمة المالية؟

كل الحلول واردة، خاصة وأن مشروع ليفربول أصبح تحت التهديد بسبب العجز عن ضم لاعبين جدد بنفس المستوى الذي اعتدنا عليه مؤخرًا، ومعاناة النادي لإيجاد البديل المناسب لجورجينيو فاينالدوم.

ماذا عن بن رحمة وتريزيجيه؟

الجناح الجزائري سعيد بن رحمة انتقل إلى وست هام الصيف الماضي قادمًا من برينتفورد، وقدم مستويات جيدة ولكنها لم تكن الأفضل.

اللاعب شارك في 36 مباراة بكل البطولات، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصنع 7 بقميص الهامرز مع المدرب ديفيد مويس.

بن رحمة بدأ في 14 مباراة فقط بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، لذلك سيكون عليه بذل المزيد من الجهد لإثبات نفسه كلاعب أساسي.

وعلى الجانب الآخر تبدو مهمة محمود تريزيجيه الجناح المصري بأستون فيلا غاية في الصعوبة أيضًا، بعد قدوم الجامايكي ليون بايلي.

اللاعب القادم من ليفركوزن بـ32 مليون يورو، قد يقلص تمامًا من فرص تريزيجيه بالتواجد كجناح أيسر، وربما يقضي الجناح المصري معظم فترات الموسم على دكة البدلاء.