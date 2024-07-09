عقبة أخيرة تُعيق اتفاق الأهلي وفنربخشة حول ماكسيمين

الأهلي وافق على رحيل لاعبه ولكن!

بات آلان سان ماكسيمين على أعتاب مغادرة النادي الأهلي السعودي باتجاه فنربخشة التركي، لكن الاتفاق النهائي بين الناديين لم يحدث بعد.

النادي الجداوي وحسب مصادر تركية منح جناحه الفرنسي الإذن للتفاوض مع النادي التركي حول البنود الشخصية لعقده، خاصة مع عدم رضا المدرب ماتياس يايسله عنه ورغبته في التخلص منه هذا الصيف.

المصادر الصحفية أشارت إلى أن جوزيه مورينيو المدير الفني لفنربخشة تدخل بنفسه واجتمع مع اللاعب وإدارة الأهلي لتسهيل الصفقة الفني لفنربخشة تدخل بنفسه واجتمع مع اللاعب وإدارة الأهلي لتسهيل الصفقة، ولكن رغم ذلك مازال هناك عقبة تُعيق التوصل لاتفاق نهائي بين الناديين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة الشرق الأوسط السعودية أوضحت أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة بالفعل، لكن خلافًا حول قيمة الصفقة بين الناديين يُعيق التوصل لاتفاق بينهما.

يُشار إلى أن ماكسيمين لعب مع الأهلي 30 مباراة في دوري روشن السعودي الموسم الماضي سجل خلالها 4 أهداف وصنع 9.