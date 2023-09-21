عفوًا يا الفتح .. الاتحاد ليس الأهلي فهناك "صاحب الرئات الثلاث"

أداء مبهر من نجم الاتحاد يساعد في حصول فريقه على الثلاث نقاط

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"أحيانًا يأتي عدوك وينتقم لك".. هذا ما فعله نادي الاتحاد، عندما هزم نظيره الفتح (2-1)، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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هذا الفوز يُعيد الهيبة الكروية إلى مدينة جدة؛ حيث كان الفتح قد اكتسح "غريم العميد التاريخي" الأهلي، بخمسة أهداف مقابل واحد، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

تحوّل الأهلي بعد الهزيمة المذلة أمام الفتح، إلى مادة للسخرية في مواقع التواصل الاجتماعي، كما تدخل عشاق "عملاقي الرياض" الهلال والنصر؛ لينتقدا فرق مدينة جدة.

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لكن.. الاتحاد جاء وفاز على الفتح، بأقدام كل من البرازيلي رومارينيو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، وزميله متوسط الميدان الفرنسي نجولو كانتي.

صاحب الرئات الثلاث يظهر لـ"إنقاذ" الاتحاد

العميد الاتحادي يدين بهذا الفوز، إلى كانتي في الأساس، الذي قدّم مستوى مبهر في مباراة الفتح؛ سواء من الناحية الدفاعية أو في مساعدة الهجوم.

وقطع النجم الفرنسي، العديد من الكرات من لاعبي الفريق المنافس، كما سجل هدفًا بطريقة عالمية، بعد مراوغة وتسديدة أكثر من رائعة؛ ليعلن عن نفسه هجوميًا أيضًا.

ويُلقب كانتي بأنه "صاحب الرئات الثلاث"، نظرًا للمجهود الكبير الذي يقدمه داخل أرضية المستطيل، على الرغم أن اللاعب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، بسبب الإصابات.

وتواجد النجم الفرنسي، في كل مكان في الملعب، خلال مواجهة الفتح؛ الأمر الذي تفاعلت معه الجماهير الاتحادية بقوة؛ حيث أخذت تصفق مع بعض اللمسات له، خلال الـ90 دقيقة.

هذا اللاعب الذي يقطع الكرات ويسجل، ويربط بين الدفاع والهجوم؛ هو الذي افتقده الأهلي أمام الفتح؛ حيث لم يستطع التحكم في المباراة، ومنح الفرصة للنموذجي؛ من أجل تحقيق فوزٍ كاسح.

وفي النهاية.. تأمل الجماهير الاتحادية، أن يستعيد نجولو كانتي، أفضل نسخة له من جديد، وأن تكون مباراة الفريق الأول أمام الفتح، الانطلاقة الحقيقية لذلك.

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