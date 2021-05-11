عضو سابق: "صفقات الهلال تصيبهم في مقتل .. ويتحسرون على شفافيته"

الهلال يسعى للتعاقد مع تاليسكا بعد حسم صفقة ماريجا

تحدث عبدالكريم الجاسر، عضو مجلس إدارة نادي الهلال السابق على الصفقات التي يعقدها الزعيم خلال السنوات الأخيرة دون الدخول في دوامة الديون.

الهلال يبرم الكثير من الصفقات المميزة خلال السنوات الأخيرة ساعدته في اعتلاء منصات التتويج بشكل كبير على رأسها كانت بافيتمبي جوميس وسيباستيان جيوفينكو وأندريه كاريلو وغيرهم.

وقال الجاسر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " تصيبهم تعاقدات الهلال في مقتل.. فيظهرون التحسر على التوازن المالي، دخول الأندية في ديون ضخمة".

وأضاف: "في حين أن الصفقات الهلالية واضحة كالشمس وهي مرتبات فقط لا يوجد فيها مقدمات عقود ضخمة وتمت بأمانة دون سمسرة ولا تلاعب.. في الوقت الذي أنديتهم غارقة في الديون والصفقات الفاشلة وهم سكوت..!".

ويعاني أكثر الأندية السعودية خلال السنوات الأخيرة بسبب الديون التي تتراكم بسبب مقدمات العقود الباهظة للاعبين الأجانب، وهو ما يتجنبه الزعيم حسب حديث الجاسر.

ويسعى الهلال حاليًا في حسم صفقة البرازيلي أندرسون تاليسكا، لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل مواصلة التعاقد مع صفقات قوية.

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