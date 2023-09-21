"عصفوران بحجر واحد" .. الاتحاد ينتقم للأهلي ويحبط الهلال بـ"الفوز" على الفتح

فوز صعب لنادي الاتحاد أمام الفتح في دوري روشن السعودي

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فوزًا غاليًا على الفتح (2-1)، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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وبهذه النتيجة.. استعاد العميد الاتحادي، صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن نادي الهلال، صاحب الوصافة.

الشوط الأول شهد تكافئًا كبيرًا في المستوى بين الناديين، حتى افتتح المدافع المغربي مروان السعدان، النتيجة لمصلحة فريق الفتح، في الدقيقة 30.

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وبعد مرور 8 دقائق فقط.. استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، إدراك التعادل بـ"طريقة رائعة"، بواسطة مهاجمه البرازيلي الكبير رومارينيو.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، سجل الفرنسي نجولو كانتي، متوسط ميدان العميد الاتحادي، هدفًا بطريقة عالمية؛ بعد مراوغة وتسديدة أكثر من رائعة.

وبالنصف الثاني من المباراة.. تراجع مستوى الفتح، وسط سيطرة اتحادية، مع إهدار أكثر من فرصة؛ خاصة عن طريق رومارينيو وصالح العمري.

وكان الاتحاد، قد تلقى ضربة موجعة في المباراة أمام الفتح، بتعرض المدافع الدولي أحمد شراحيلي، لإصابة تبدو قوية للغاية، على مستوى الركبة.

جدير بالذكر أن العميد الاتحادي، نجح أيضًا بهذا الفوز، في استعادة الهيبة الكروية لمدينة جدة، والانتقام للنادي الأهلي، الذي سقط بخماسية مقابل هدف، أمام الفتح بالذات.

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