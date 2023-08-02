عصر الهلال الجديد .. نجوم الوسط "مهاجمين" وسالم الدوسري بين الديكتاتورية ودلال جيسوس

تحوّل غريب في شكل نادي الهلال ولغز سالم الدوسري يتواصل

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صدق أو لا تصدق.. نادي الهلال السعودي الذي عرف على مدار تاريخه العريق، مهاجمين عظماء؛ مثل سامي الجابر وناصر الشمراني وياسر القحطاني وبافيتمبي جوميز، يجد نفسه الآن، يستنجد بنجوم خط وسطه؛ لإنقاذه من الخسارة أو التعادل في المباريات.

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هذا ما حدث في مباراة الهلال أمام نادي الوداد الرياضي المغربي، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي تستضيفها السعودية.

الزعيم الهلالي عندما احتاج إلى الانتصار، من أجل التأهل إلى ربع النهائي، خذله مهاجميه؛ ليجد الحل عند ثنائي خط الوسط الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، والبرتغالي روبن ينيفش.

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سجل سافيتش ونيفيش "هدفين"، ليقودا الهلال، للفوز (2-1) على الفريق المغربي، والتأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية، كوصيف للمجموعة الثالثة، خلف نادي السد القطري.

وبعيدًا عن الهدفين.. كان الثنائي الصربي والبرتغالي، الأخطر على مرمى الفريق المنافس، وظهرا في وضع قلب الهجوم في أحيانٍ كثيرة، في ظل افتقاد الزعيم، للاعب القناص.

سالم الدوسري بين الديكتاتورية ودلال جيسوس

وعلى جانب آخر.. أثار النجم الدولي السعودي سالم الدوسري، جناح نادي الهلال، الجدل خلال مباراة الوداد، وذلك بسبب استحواذه على جميع الركلات الثابتة، خاصة في الشوط الأول.

الجميع كان يظن أن الركلات الثابتة في الهلال، ستكون ملكًا للنجم ميلينكوفيتش سافيتش، الذي يجيدها بشكل أكثر من رائع، أو حتى روبن نيفيش، بدرجة أقل.

لكن ما حدث؛ هو أن سالم واصل سيطرته على الكرات الثابتة في الفريق، بالرغم من أنه ينفذها بطريقة غير جيدة، بالمقارنة مع متوسط الميدان الصربي، وسط دهشة من الجماهير الهلالية.

واستحواذ النجم الدولي السعودي، على الركلات الثابتة، يفتح المجال أمام الحديث عن ديكتاتورية اللاعب في الهلال، وتحكمة في غرفة الملابس، أو أنه يحظى بـ"دلال" خاص من البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول؛ خاصة أنه من غير المعقول أن يتولى هو هذه المهمة، على حساب أسماء أفضل منه.

وبالفعل.. سالم الدوسري مع نجم خط الوسط السعودي محمد كنو، يعدا من المفضلين لدى جيسوس، منذ ولايته الأولى في الهلال، والتي امتدت من يوليو 2018 إلى يناير 2019؛ ويبدو أنها ستسمر في فترته الثانية مع الفريق.

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