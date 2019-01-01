الحضري يُوضح سبب غيابه عن مباراة اعتزال كريم حقي

اللاعب المصري أعلن اعتذاره عن اللعب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

غاب المصري عصام الحضري عن مباراة اعتزال التونسي كريم حقي رغم توجيه الدعوة له، وقد أوضح اللاعب أن غيابه يعود لمعاناته من الإصابة وانشغاله بالبرنامج العلاجي.

وأقيمت اليوم السبت في الملعب الأولمبي بسوسة مباراة اعتزال نجم منتخب تونس السابق "كريم حقي" وسط تواجد مجموعة من نجوم منتخب نسور قرطاج المتوج بكأس أمم أفريقيا 2004 وكذلك مجموعة من نجوم 15 دولة في العالم.

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وقد أوضح الحضري سبب غيابه عن المباراة موجهًا الشكر للنجم التونسي، ذلك بقوله عبر حسابه الرسمي على فيس بوك "أتقدم باعتذاري للنجم الجميل كريم حقي، نجم المنتخب التونسي، عن عدم تمكني من اللحاق بمهرجان اعتزاله لظروف الإصابة والبرنامج الطبي الذي يمنعني من التواجد، وأشكره للاهتمام بدعوتي للمشاركة وأتمنى له كل التوفيق بعد الاعتزال".

يُذكر أن صاحب الـ35 عامًا لعب لعدد من الأندية خلال مسيرته الكروية أبرزها النجم الساحلي وستراسبورج بايرليفركوزن وشتوتجارت، وقد خاض 76 مباراة دولية مع منتخب تونس أحرز خلالها 6 أهداف.