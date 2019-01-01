الاتحاد المغربي يُهدد بالتصعيد في قضية "زولا"
كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر
أفاد موقع كووورة أن الاتحاد المغربي لكرة القدم لن يتوقف فيما يخص قضية لاعب الكونغو "آرسين زولا"، وأنه سيلجأ للمحكمة الرياضية الدولية إن لم يُنصفه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
وكان زولا قد شارك مع منتخب بلاده الأولمبي ضد نظيره المغربي خلال مباراة الذهاب في تصفيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، رغم أنه تخطى هذا السن، وقد انتهى اللقاء بانتصار الكونغو بهدفين دون رد.
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وتقدم اتحاد أسود الأطلس بشكوى للكاف للنظر في الأمر، وقد أفاد أحد المصادر لكووورة أن الخطوة القادمة ستكون اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية في حال لم يتخذ الاتحاد الأفريقي القرار المناسب.
يُذكر أن مباراة الإياب ستُقام على ملعب مولاي عبد الله بالرباط الأحد المقبل، ويحتاج منتخب المغرب الأولمبي للفوز بفارق 3 أهداف ليضمن تأهله للبطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
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