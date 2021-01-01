أحمد حسن ردًا على ميدو باستنكار: "مستني ردك بما إنك عالمي"

الصقر يرد على سخرية ميدو منه خلال برنامجه

رد أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، وعميد لاعبي العالم، على سخرية زميله السابق بصفوف الفراعنة أحمد حسام ميدو، خلال استضافة الأخير لحسين ياسر ياسر المحمدي لاعب الأهلي والزمالك السابق، عبر برنامجه التليفزيوني.

وخلال تواجد حسين المحمدي في برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه ميدو عبر فضائية "النهار"، اختار المحمدي أحمد حسن "الصقر" في تشكيل منتخب مصر التاريخي، ليرد عليه ميدو قائلًا: "بعد البرنامج سيتصل بك ويقولك لك حبيبي يا حسين، لأنه يفرح حينما يختاره أحد".

الصقر علق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على تصريحات ميدو، حيث قال: "سبحان الله، امبارح في برنامج يقدمه الكابتن ميدو، وكان ضيف الحلقة حسين ياسر المحمدي، وفي التشكيلة المثالية المحمدي اختار الصقر، فالكابتن ميدو رد قاله الصقر بيفرح أوي لو حد اختاره".

وتابع: "قوم يا أخي ثاني يوم نصحى نلاقي الاتحاد الإفريقي (كاف) عامل استفتاء على أفضل 4 لاعبين نصف ملعب في القارة، ونلاقي من ضمنهم الصقر".

وأردف: "مش عارف يا ميدو أفرح عندك ومبقاش مصدق نفسي أوي زي ما بتقول؟! ولا أفرح باختيار من القارة الإفريقية، أكيد مستني منك الرد بما إنك عالمي، وانت عارف إن في ناس خارج التقييم ومش منتظرين تقييم".

وأشار الصقر إلى حصوله على 4 بطولات كأس أمم إفريقيا، بالإضافة إلى رقمه القياسي بالمشاركة مع منتخب مصر 184 مباراة، ليصبح عميد لاعبي العالم.

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الاتحاد الإفريقي طرح استطلاعًا عبر حسابه على "تويتر" لاختيار لاعبًا من بين 4 لاعبي خط الوسط، كانوا نجومًا مع منتخبات بلادهم، حيث ضم الاستطلاع كلًا من: "أحمد حسن، سيد كيتا، مايكيل إيسيان، يايا توريه".