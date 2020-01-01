عزل ميسي ووسط مزدحم .. كيف يلعب زيدان الكلاسيكو ضد برشلونة؟

رحلة في عقل زيدان، كيف يخوض المدرب الفرنسي الخاص بريال مدريد مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة؟

180 دقيقة أمضاها ريال مدريد أمام برشلونة دون أن تهتز شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في الموسم الماضي سواء في لقاء الدور الأول أو الثاني.

تلك الـ 180 دقيقة مهددة بأربعة أهداف اهتزت بها شباك الملكي في آخر لقائين للفريق سواء في الدوري الإسباني أو في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد لم يقدم أفضل نسخة منه منذ أن عاد الفريق من التوقف الدولي الأخير والذي شهد ذهاب العديد من نجومه لمسافات قياسية وخوض العديد من اللقاءات في ظروف صعبة.

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كل ذلك في جانب ومواجهة برشلونة في جانب آخر، فدومًا ما كان لقاء الكلاسيكو له حسابات خاصة للغاية سواء بالنسبة لبرشلونة أو لريال مدريد.

فكيف يمكن لزين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن يدير تلك المباراة، سواء من خلال الطريقة أو التشكيل المناسب أو التبديلات خلال سيرها؟

طريقة مفضلة ربما ليست الأفضل!

يفضل زين الدين زيدان اللجوء لطريقة 4-3-3 بشقها الهجومي في مبارياته الأخيرة، متعمدًا على كاسيميرو كرأس مثلث مقلوب في وسط الملعب ولاعب محور، وأمامه ثنائي وسط ملعب دائمًا ما يكون أحدهما كروس أو مودريتش أو كلاهما، لكن تلك الطريقة لم تثبت جدواها مؤخرًا.

سجل ريال مدريد هدفين وتلقت شباكه ضعف ذلك العدد في آخر مباراتين له سواء في الدوري أو دوري أبطال أوروبا.

الرغبة في حرمان برشلونة من ميزته

من ضمن أهم المزايا التي يتمتع بها برشلونة في كل مباراة كلاسيكو يأتي الاستحواذ ضمن المراكز الأولى، وهو ما كان دائمًا العنوان في كل تفوق كتالوني في السنوات الأخيرة.

يتوجب على زيدان أن يحرم برشلونة من تلك الميزة في لقاء السبت، ولو لن يستطيع سرقة الاستحواذ من النادي الكتالوني فعليه أن يحرمهم من ميزته ويحوله لاستحواذ سلبي في الأساس.

ليقوم زيدان بذلك سيكون عليه أن يستعين بواحدة من طريقتين لعب بهما في الموسم الماضي أمام برشلونة ونجح بشكل كامل في فرض سيطرته على مفاتيح لعب النادي الكتالوني.

اللعب بطريقة 4-3-2-1 أو 4-3-1-2 يمنح ريال مدريد أفضلية عددية في وسط الملعب وهو ما يحرم برشلونة من ميزته الأهم.

تشكيل يحقق الرؤية

ليلعب ريال مدريد مباراة دفاعية في المقام الأول في ملعب كامب نو سيكون على المدير الفني زين الدين زيدان أن يجعل وسط الملعب يعج باللاعبين كما قلنا من قبل.

بالإضافة لذلك يجب أن يتفرغ لاعب في وسط الملعب لمساندة ناتشو في الجانب الأيمن دفاعيًا، فمستوى المدافع الإسباني ليس الأفضل في هذا الجانب.

لذلك ربما يجب أن التشكيل كالتالي:

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - سيرخيو راموس - رافاييل فاران - ناتشو فيرنانديز

فيديريكو فالفيردي - كاسيميرو - توني كروس

إيسكو أو مودريتش، وإن كان الأخير أفضل فنيًا في الأسابيع الأخيرة.

كريم بنزيما - لوكا يوفيتش.

عزل ميسي

الأهم من حرمان برشلونة من عملية الاستحواذ سيكون حرمانهم من خدمات الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سيبقى الأخطر في كل خطوط النادي الكتالوني مهما كانت حالته.

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ميسي لديه القدرة على قلب الدفة في المباراة في أي لحظة تجلي تخصه، ولو سمح له زيدان بذلك لن يكونن عليه أن يلوم إلا نفسه.

الرقابة الفردية لا تعمل بأفضل أشكالها عندما يكون الخصم ميسي، لذلك سيكون على ثلاثي الوسط الدفاعي تبديل الأدوار على الأرجنتيني ومساندة دفاعهم طوال الـ 90 دقيقة في إيقاف.