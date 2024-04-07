هناك عروض مغرية.. فينيسيوس يتفق مع ريال مدريد على "مصيره" بعد صفقة مبابي!

ما الخطوة المقبلة؟

زادت التكهنات خلال الفترة الأخيرة بشأن مصير فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، في ظل اقتراب كيليان مبابي من الانضمام للنادي الملكي.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ويبدو في طريقه إلى مدريد، في صفقة انتقال حر.

وأكدت تقارير صحفية أن فينيسيوس يحظى باهتمام العديد من الأندية التي تسعى لضمه بعروض مغرية، حال رحيله عن ريال مدريد.

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وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن "فينيسيوس لا يفكر في الرحيل عن النادي الملكي، ويشعر بالاحترام والمحبة في سانتياجو برنابيو، وكذلك بشكل يومي من زملائه والجهاز الفني والنادي".

وأضافت: "فينيسيوس يعلم أن ريال مدريد هو المكان الأفضل بالنسبة له، ويخطط اللاعب والنادي للبقاء معًا، ولن يستمعوا إلى أي عروض".

وختمت: "فلورنتينو بيريز يريد بقاء فينيسيوس حتى لو جاء كيليان مبابي إلى ريال مدريد، حيث يرى أن البرازيلي لا يمكن المسّاس به".