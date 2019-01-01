عروض إماراتية وكويتية لقائد الأهلي

القائد رحل بعد مسيرة أسطورية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يُفاضل تيسير الجاسم القائد الأسطوري للأهلي بين عدة عروض وصلته هذا الصيف بعد نهاية عقده وعدم تجديده مع فريقه السعودي.

وانتهى عقد صاحب الـ35 عامًا مع الأهلي في يوليو الماضي بعد مسيرة استمرت لـ16 عامًا وحفلت بالنجاحات والإنجازات.

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وأفادت المصادر الصحفية المتابعة لسوق الانتقالات في الخليج العربي أن الجاسم تلقى عرضين من الإمارات، وتحديدًا من العين والوحدة، بجانب عرض من كاظمة الكويتي للعب معهم الموسم القادم 2019-2020.

وأضافت تلك المصادر أن اللاعب سيتخذ قراره خلال الساعات القادمة ويختار أحد تلك العروض لطي صفحة الأهلي وبدء صفحة جديدة في مسيرته الكروية.

يُذكر أن الجاسم سبق أن خاض تجربتين خارج السعودية، كانتا في قطر وتحديدًا لناديي الغرافة وقطر، كما أنه قضى الموسم الأخير معارًا للوحدة السعودي.