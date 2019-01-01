لاعب وسط النصر يعترف بصعوبة المهمة أمام الوحدة

مباراة الذهاب انتهت 1-1

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اعترف عبد الرحمن الدوسري لاعب وسط النصر السعودي أن مهمة الفريق في التأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام الوحدة باتت صعبة.

وكان النصر قد اكتفى بتعادل مخيب في مباراة الذهاب على ملعبه استاد الملك فهد الدولي بنتيجة 1-1 وسيخوض يوم الإثنين القادم موقعة الإياب الحاسمة في الإمارات.

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وقال الدوسري في تصريحات صحفية أن التعادل زاد من الضغوطات على لاعبي الفريق في مباراة الإياب، موضحًا أنه لم يعد أمامهم سوى تحقيق الفوز لخطف بطاقة التأهل.

وأضاف صاحب الـ21 عامًا أن الأمور لم تعد في مصلحة فريقه لكن دون أن يرفع الراية البيضاء.

إذ قال "لسنا سعداء بالنتيجة بالتأكيد، لكننا لعبنا شوطًا واحدًا ومازال الشوط الثاني أمامنا، سنحاول التعويض والخروج من المباراة بالفوز وبطاقة التأهل".

يُذكر أن الهلال هو الفريق الوحيد الذي خرج بنتيجة شبه حاسمة في الذهاب، إذ هزم الأهلي في عقر داره 4-2 يوم أمس، فيما اكتفى الاتحاد بانتصار خجول على ذوب آهن أصفهان بهدفين مقابل هدف، وانتهت قمة القطريين "السد والدحيل" بالتعادل 1-1.