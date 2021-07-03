عروض أمريكية لبوسكيتس.. ونجم وسط برشلونة يرد!

تقارير صحفية تؤكد رغبة عدة أندية أمريكية في الحصول على سيرجيو بوسكيتس في سوق الانتقالات الصيفية.

كشفت تقارير صحفية اليوم عن قدوم عدة عروض من الدوري الأمريكي لنجم وسط ملعب برشلونة ومنتخب إسبانيا سيرجيو بوسكيتس.

جاء هذا بحسب ما ذكر صحفي الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو والذي أكد أن العروض كانت مغرية للغاية.

وأوضح رومانو أن بوسكيتس نظر للعروض وأعجب ببعضها، لكن قراره النهائي كان مغاير تمامًا لطريقة نظرته لها.

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قرر بوسكيتس أن يستمر في صفوف برشلونة خلال الموسم الجديد وأن ينتظر حتى الصيف التالي ليرى ما الذي سيحدث.

وأكد رومانو أن العروض لن تتوقف لبوسكيتس، حيث سيتلقى المزيد منها في الفترة المقبلة لينضم للدوري الأمريكي في 2022 أو 2023.

ويعد بوسكيتس ضمن أهم عناصر الخبرة في برشلونة بالوقت الحالي وهو في سجله أكثر من 600 مباراة بقميص الفريق الأول.

جدير بالذكر أن بوسكيتس يقدم مستويات مميزة للغاية هذه الأيام رفقة منتخب إسبانيا في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.