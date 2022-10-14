"عرق النسا" يُبعد كورتوا عن الكلاسيكو أمام برشلونة

اختبار صعب للحارس الأوكراني لونين

شكوك المدرب كارلو أنشيلوتي على مدار الأسبوع تحولت إلى حقيقة قبل 48 ساعة من الكلاسيكو، الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لن يلعب أمام برشلونة.

ريال أعلن في 2 أكتوبر الجاري عن غياب كورتوا أمام أوساسونا في الدوري الإسباني بسبب معاناته من "عرق النسا" الأيسر، وكان من المتوقع عودته خلال 10 إلى 14 يومًا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن غياب كورتوا سيمتد لما بعد الكلاسيكو، بسبب عدم ظهوره في التدريبات الجماعية للفريق، اليوم، الجمعة، استعدادًا للعب ضد الغريم الكتالوني.

وأوضحت أن أنشيلوتي والجهاز الطبي لريال مدريد واللاعب نفسه قرروا عدم المجازفة بالعودة بشكل مبكر، والانتظار حتى التعافي الكامل لتفادي حدوث أي انتكاسة.

وهو ما يضع الحارس الأوكراني أندري لونين في مهمة صعبة لحراسة عرين الفريق في الكلاسيكو أمام برشلونة، في أصعب اختبار ممكن لصاحب الـ23 سنة.

ومن غير الواضح حتى الآن الموعد المحدد لعودة كورتوا، حيث يعمل يوميًا في صالة الألعاب الرياضية وحمام السباحة لتسريع عودته.

وفي سياق متصل سيتواجد المدافع الألماني أنطونيو روديجر بقائمة ريال أمام برشلونة بشكل طبيعي، رغم الإصابة القوية التي تعرض لها في وجهه أمام شاختار بدوري أبطال أوروبا.

وعاد روديجر إلى مران ريال الجماعي دون الحاجة إلى قناع، واكتفى بوضع ضمادة طبية على الجرح الذي كلفه 20 غرزة في وجهه.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل صدارة الدوري الإسباني بـ22 نقطة بالتساوي مع ريال صاحب المركز الثاني بنفس عدد النقاط ولكنه يتأخر بفارق الأهداف.