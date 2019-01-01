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عرض نصراوي رسمي للتعاقد مع لاعب الأهلي

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إدارة النصر تستهدف ضم المؤشر، لإنه يحظى بإعجاب الإدارة الفنية في النادي الأصفر

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

تلقَّت إدارة النادي الأهلي السعودي عرضًا رسميًّا من نادي النصر السعودي من أجل التعاقد مع اللاعب سلمان المؤشر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وترغب إدارة العالمي في دعم صفوف الفريق بأكثر من لاعب محلي من أجل عدم مواجهة أزمة في قائمة دوري أبطال آسيا.

وبحسب التقارير، فان إدارة النصر تستهدف ضم المؤشر، لإنه يحظى بإعجاب الإدارة الفنية في النادي الأصفر.

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وقد يكون رحيل اللاعب منطقي، خاصة وأنه لم يشارك مع فريقه سوى في ثماني مباريات فقط منذ بدء دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة "الرياضية" أشارت إلى أن إدارة الأهلي تملك إدارة الأهلي عرضًا آخر للمؤشر من أحد أندية الوسط في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وتفاضل بينهما حاليًّا من الناحية المادية، حيث تتطلع إلى الحصول على أكبر عائد من الصفقة.

وتفضل إدارة الأهلي خروج اللاعب عن طريق الإعارة بوصفه خيارًا أوَّلَ، أو بنظام الانتقال النهائي في حال كان المبلغ المعروض كبيرًا.

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