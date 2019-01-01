عرض فرنسي وأخر صيني يُخاطبان الهلال من أجل أشرف بنشرقي

نادي لانس الفرنسي خاطب إدارة الهلال من أجل شراء عقد اللاعب بشكل رسمي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مغربية عن تلقي اللاعب أشرف بنشرقي لاعب نادي الهلال السعودي المعار إلى نادي لانس الفرنسي عرضًا رسميًا من أجل شراء عقده بشكل نهائي من قبل النادي الفرنسي.

التقارير أشارت إلى أن نادي لانس الفرنسي خاطب إدارة الهلال من أجل شراء عقد اللاعب بشكل رسمي.

وفقا لصحيفة @ariyadhiah :نادي #أبها بات قريبا مع التعاقد مع سعد بقير لاعب الترجي. pic.twitter.com/ZM9HbTjkyr — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 29, 2019

وكانت إدارة الهلال قد أبلغت اللاعب بالعودة والانضمام إلى صفوف النادي عقب نهاية الإعارة للنادي الفرنسي.

التقارير المغربية أكدت أن عرض النادي الفرنسي ليس الوحيد، وتلقت عرضاً من نادي تيانجين تيدا الصيني لشراء عقد بن شرقي، وينتظر أن تحسم الإدارة الجديدة مصير اللاعب خلال الفترة المقبلة.

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وكان الهلال قد تعاقد مع بنشرقي يناير قبل الماضي عقب التألق مع نادي الوداد المغربي، إلا أن اللاعب لم يُقدم ما يشفع له بالبقاء مع الفريق، ليرحل على سبيل الإعارة.