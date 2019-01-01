عرض سعودي مغرٍ لزكريا حدراف

علاقة اللاعب بالرجاء تقترب من النهاية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تلقى زكرياء حدراف مهاجم الرجاء المغربي عرضًا مغريًا من الفيصلي السعودي للانضمام لصفوفه الموسم القادم وبعد نهاية عقده مع فريقه.

وينتهي عقد مهاجم المنتخب المغربي مع الرجاء بنهاية الموسم الجاري، ورغم المحاولات الحثيثة لتجديده من رئيس النادي إلا أن اللاعب مازال يرفض الأمر.

وهو ما أدى لتعرضه لانتقادات واسعة من الجماهير وأخيرًا استبعاده من مواجهة حسنية أكادير في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ17 في الدوري المغربي للمحترفين.

كارتيرون يستبعد حدراف من مواجهة حسنية أكادير

وأفاد موقع كووورة أن الفيصلي السعودي عرض على صاحب الـ28 عامًا الانضمام لصفوفه مقابل حصوله على 600 ألف دولار سنويًا، ومن المتنظر أن يحسم حدراف موقفه من العرض السعودي أو البقاء في المغرب خلال الأيام القليلة القادمة.

يُذكر أن اللاعب كان ضمن قائمة المنتخب المغربي التي واجهت مالاوي والأرجنتين خلال مارس الماضي، وقد ضمه المدرب هيرفي رينار لقائمة أسود الأطلس المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 والتي ستنطلق في مصر خلال يونيو القادم.