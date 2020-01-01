عرض سعودي لضم كاجاوا ومنافسة قطرية لخطف الصفقة

هل ينضم كاجاوا إلى الدوري السعودي؟

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن اقتراب صفقة أجنبية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الدوري السعودي خلال المواسم الأخيرة ضم الكثير من المحترفين المميزين، والذين ساهموا في زيادة المنافسة والإثارة بين الأندية.

وحسب تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن هناك عرضًا كبيرًا من أحد الأندية السعودية لضم شينجي كاجاوا لاعب ريال سرقسطة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأشارت التقارير إلى أن هناك عروضًا للاعب أيضًا من قطر وتركيا تنافس العرض السعودي على ضم كاجاوا موسم الانتقالات الحالي.

ومن الواضح أن الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين سيكون مشتعلًا وسيضم نجومًا كثيرة قد تزيده إثارة ومنافسة.

وكانت صفقة إيفر بانيجا للشباب من الصفقات المميزة التي ستكون لها ثقلها في الدوري السعودي في الموسم الجديد بعد أن نجحت إدارة الليوث في التعاقد معه.