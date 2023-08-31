عرض سعودي لكونان .. وشرط واحد لانتقال لاعب ضمك إلى النصر أو الأهلي

جديد ميركاتو نادي النصر في الصيف الحالي

SHAHID

بعد الانتهاء من الصفقات الأجنبية.. يعمل مسؤولو نادي النصر السعودي حاليًا، على ملفي "الراحلين" و"التعاقدات المحلية"؛ لضمان المنافسة على كافة الألقاب والبطولات، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النصر تعاقد مع 6 صفقات عالمية، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ وهم: قلب الدفاع الإسباني إيمريك لابورت، والظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس، وثنائي خط الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفواري سيكو فوفانا، بالإضافة إلى صانع الألعاب البرتغالي أوتافيو مونتيرو والجناح السنغالي ساديو ماني.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي سانتي أونا، رحيل الظهير الأيسر الإيفواري جيسلان كونان، عن قلعة العالمي؛ بعد أن كانت المفاضلة بينه وتيليس.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وكشف أونا عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن كونان، في طريقه إلى الانتقال للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وعلى جانب آخر.. أكد الإعلامي الرياضي علي العنزي، رفض الإدارة النصراوية، عرضًا من نادي الاتحاد السعودي؛ للتعاقد مع قلب الدفاع الدولي عبد الإله العمري.

وكتب العنزي عبر حسابه بمنصة "إكس": "إدارة نادي النصر، تلقت عرضًا رسميًا من الاهلي السعودي؛ لشراء عقد العمري، بينما رفضت عرضًا آخر مقدم من الاتحاد".

وأخيرًا.. أشارت صحيفة "الميدان الرياضي"، إلى المنافسة المشتعلة بين النصر والأهلي؛ للتعاقد مع عبد الله العمار، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك السعودي.

ووفقًا للصحيفة، حدد نادي ضمك، مبلغًا يُقدر بـ25 مليون ريال سعودي؛ للسماح للعمار؛ بالرحيل عن الفريق، والانتقال إلى النصر أو الأهلي، بشكل رسمي.

SHAHID