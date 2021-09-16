عرض سعودي ضخم لضم بدر بانون

الأهلي يحسم موقفه بشكل نهائي

أكدت تقارير صحفية، على أن النادي الأهلي المصري، تلقى عرضًا من أحد الأندية السعودية، من أجل ضم المدافع المغربي بدر بانون خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويعد بدر بانون واحدًا من أهم عناصر فريق النادي الأهلي، حيث انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية 2020، قادمًا من نادي الرجاء البيضاوي المغربي.

وأشارت صحيفة "هسبورت" المغربية، إلى أن نادي التعاون السعودي يريد التعاقد مع الدولي المغربي بدر بانون مدافع الأهلي، بعد أن تقدم بعرض مالي ضخم، لإقناع مسؤوليه بالتخلي عن خدماته.

وأضافت الصحيفة، أن نادي التعاون أكد لمسؤولي الأهلي أنه مستعد لتقديم عرض قيمته 6 ملايين دولار، مع وجود بند في عقد اللاعب يمكن القلعة الحمراء من الحصول على 20% من ثمن بيعه، حال رحيله مستقبلًا.

وشددت الصحيفة المغربية، على أن نادي الأهلي متمسك باستمرار بدر بانون، ولا نية للموافقة على أي عرض، بالرغم من العرض الضخم الذي تقدم به التعاون.

المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للمارد الأحمر، يرفض فكرة التخلي عن بدر بانون نهائيًا، باعتباره واحدًا من ركائز دفاع الأهلي، وأحد أهم الأسماء التي من الصعب تعويضها بسهولة.

الزمالك يكشف حقيقة هروب باتريس كارتيرون

وتواجد بدر بانون مؤخرًا في المغرب، حيث انشم لصفوف المنتخب الأول للمحليين والمحترفين بالدوريات العربية، استعدادًا لبطولة كأس العرب التي ستقام في قطر خلال شهر ديسمبر القادم.

باقات الرياضة متوفرة الآن على شاهد VIP ، اختر باقتك وانطلق بشغفك لأبعد الحدود