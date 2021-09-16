الزمالك يكشف حقيقة هروب باتريس كارتيرون

المدرب الفرنسي سافر إلى الإمارات

انتشرت أخبارًا خلال الساعات الماضية، حول هروب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، متوجهًا إلى الإمارات من أجل تدريب فريق آخر.

الأخبار التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت على أن كارتيرون امتلك عرضًا مغريًا من الإمارات، وقرر الرحيل بدون إذن من إدارة ناديه.

وأشارت مصدر لصحيفة "المصري اليوم" من داخل نادي الزمالك، إلى أن كارتيرون رحل إلى الإمارات، من أجل قضاء عطلة نهاية الموسم، وليس هروبًا كما تردد.

وأضافت الصحيفة، أن كل ما تردد حول هروب كارتيرون غير صحيح، وأن المدرب الفرنسي حصل على إذن من الإدارة وغادر إلى الإمارات من أجل قضاء العطلة.

وشدد المصدر على أن المدرب الفرنسي مستمر مع نادي الزمالك، وسيعود بعد نهاية عطلته لاستكمال مشواره مع الفريق الأبيض خلال الفترة القادمة.

ويعد رضا عبد العال، لاعب الأهلي والزمالك السابق، هو أول من أكد هروب كارتيرون، حيث أكد خلال تصريحات عبر برنامج "البريمو" المذاع على قناة "TEN".

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عبد العال كان قد أكد على أن كارتيرون ليس في إجازة بالإمارات، ولكنه سافر لمفاوضة نادي هناك من أجل تدريبه خلال الفترة المقبلة، والهروب مرة أخرى من القلعة البيضاء، مثلما فعل من قبل.