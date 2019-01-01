عرض ريال مدريد المحسن لضم بوجبا - ٣٠ مليون وخاميس رودريجيز

مانشستر يونايتد يتلقى عرضًا جديدًا من قبل ريال مدريد لضم بول بوجبا خلال الصيف الجاري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن فريق مانشستر يونايتد قد تلقى عرضًا جديدًا من قبل نادي ريال مدريد للحصول على خدمات بول بوجبا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز" والتي أكدت أن فلورنتينو بيريز قد عرض مبلغ ٣٠ مليون يورو بالإضافة لخدمات خاميس رودريجيز.

سولشاير: "ليس لدي أدنى شك في أن بوجبا يريد اللعب مع مانشستر" 🗣️



برأيك هل سيبقى بوجبا مع الشياطين الحُمر في الموسم القادم🤔 pic.twitter.com/CwGVDhPBLN — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 5, 2019

ورفض مانشستر يونايتد العرض فور وصوله نظرًا لانخفاض قيمة خاميس رودريجيز السوقية عقب إعارته في الموسمين الماضيين لبايرن ميونخ.

ويقدر الشياطين الحمر بول بوجبا بحوالي ١٦٠ مليون يورو، يرفض أن يرحل بسعر أقل من ذلك، وبحسب ما ذكرت تقارير صحفية سابقة فريال مدريد كان قد اقترب من ذلك الرقم في عرض سابق تم رفضه أيضًا.

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ولا يعد ريال مدريد هو الفريق الوحيد الذي يسعى للحصول على خدمات بوجبا في الوقت الحالي، حيث عاد يوفنتوس للصفقة من جديد.

جدير بالذكر أن بوجبا نفسه على استعداد للرحيل عن مانشستر يونايتد، خاصة بعد تصريحاته التي ألمح فيها لرغبته في خوض تحدي جديد، وهي الكلمات التي وافقه عليه وكيله في حوار صحفي لاحق.