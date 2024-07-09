عرض رسمي تم قبوله .. محاولة مفاجئة من مانشستر يونايتد لخطف هدف ريال مدريد!

اللاعب مصمم على موقفه

قام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بمحاولة مباغتة، لخطف صفقة التعاقد مع ليني يورو لاعب ليل الفرنسي من ريال مدريد بالميركاتو الصيفي الحالي.

المدافع الفرنسي الشاب يعتبر من الأهداف الرئيسية لفلورنتينو بيريز رئيس ريال والمدرب كارلو أنشيلوتي، حيث يبحث النادي عن صفقة دفاعية لتعويض رحيل ناتشو فيرنانديز للقادسية السعودي.

الصحفي نبيل جليط قال إن يونايتد تقدم بعرض رسمي قيمته 50 مليون يورو بالإضافة إلى بعض المكافآت الأخرى، وهو الأمر الذي وافق عليه ليل ورحب بإتمام الصفقة مع الشياطين الحمر.

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ولكن في الوقت ذاته، تظل رغبة صاحب الـ18 سنة واضحة، وهي الانتقال إلى ريال مدريد رغم محاولات يونايتد المستمرة لإقناعه بتغيير وجهته إلى أولد ترافورد.

ومن جانبه قام ريال بتسريع المفاوضات من أجل يورو خلال هذا الأسبوع، ولا تزال المحادثات جارية بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق نهائي، بعد إبداء اللاعب موافقته المبدئية على الانتقال للميرينجي.