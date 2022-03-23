تيباس: برشلونة يملك الفرصة لضم هالاند .. ولا أمانع انتقاله إلى مدريد!

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أن نادي برشلونة يملك أكثر من سيناريو يجعله ينجح في التعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني، لكنه لم يستبعد أيضًا إمكانية انضمامه إلى ريال مدريد.

تيباس أشاد كذلك بأداء برشلونة في مباراة "الكلاسيكو" في قمة الجولة 29 من الدوري الإسباني أمام ريال مدريد على "سانتياجو برنابيو".

وأدلى تيباس بمجموعة من التصريحات المثيرة أثناء افتتاح الموسم الرابع من برنامج "La Liga Genuine"، عن وضع برشلونة الاقتصادي، وتحركات أندية "الليجا" في سوق الانتقالات.

ماذا قال تيباس؟

في البداية تحدث تيباس عن احتمالية انضمام برشلونة إلى اتفاقية "CVC" وإذا ما كان ذلك سيمنح "البلوجرانا" فرصة لضم هالاند.

وقال تيباس في التصريحات التي نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "إن اتفاقية CVC ليست الحل الوحيد حتى يتمكن برشلونة من التعاقد مع هالاند، إنها خطوة في الطريق".

وأضاف: "على برشلونة اتخاذ خطوات أخرى لوضع نفسه في الوضع الاقتصادي المناسب للتعاقد مع هذا النوع من اللاعبين".

وتابع: "إنها بالفعل الاستراتيجية التي يتبعها برشلونة، لا أعرف إذا ما كانوا سينضمون إلى الاتفاقية، لكن لن يكون ذلك الشيء الوحيد الذي يجب عليهم فعله".

هل ينضم هالاند ومبابي إلى ريال مدريد؟

وتطرق تيباس إلى احتمالية انتقال هالاند إلى ريال مدريد بدلًا من برشلونة، وإذا ما كان سيلعب مع مبابي في النادي الملكي.

وقال تيباس: "كل شيء يشير إلى أن مبابي سيكون في مدريد، لكن هذا غير مؤكد في الوقت الحالي".

وأضاف: "ما أعرفه وما قلته منذ فترة هو أنه لن يكون في باريس سان جيرمان، أتمنى أن ينتهي به المطاف في ريال مدريد".

وتابع: "أتمنى أن يأتي هالاند أيضًا إلى الدوري الإسباني، أن يكون في فريق آخر أفضل من أجل المنافسة، لكن سأكون سعيدًا أيضًا إذا انضم إلى ريال مدريد، لأنهما نجمان كبيران".

ماذا قال تيباس عن الكلاسيكو؟

وفي ختام تصريحاته، تحدث تيباس أيضًا عن مباراة الكلاسيكو، وفوز برشلونة العريض على ريال مدريد.

وقال تيباس: "ما أسعدني هو أنها كانت مباراة رائعة، برشلونة كان رائعًا، هذا هو الفريق الذي تحبه الليجا، وليس الفريق الذي ظهر في بداية الموسم".

واختتم: "ما يسعدني هو أن هناك المزيد من التنافسية في الليجا الآن".

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