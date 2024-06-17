عرض برازيلي ضخم لنجم الهلال والزعيم يرد

إدارة الزعيم توافق على الصفقة...

كشفت تقارير صحفية عن وصول عرض برازيلي ضخم من فريق كروزيرو، للتعاقد مع ماتيوس بيريرا، نجم الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن فريق كروزيرو، قدم عرضًا بقيمة 12 مليون يورو، للتعاقد مع بيريرا، بشكل نهائي بعد نهاية فترة الإعارة.

وكان بيريرا قد انضم إلى الهلال، في صيف 2021 قادمًا من وست بروميتش، بعقد يمتد حتى 2026، قبل ان يخرج في الموسم الماضي إلى كروزيرو، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

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وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أن بيريرا، سيوقع عقدًا مع كروزيرو، لمدة موسمين حتى صيف 2026.

جدير بالذكر أن بيريرا صاحب الـ 28 عامًا، قد شارك مع الهلال في 42 مباراة بمختلف المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل ثلاثة أهداف، وصنع 15 آخرين.