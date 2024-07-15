"سائق خاص و3 امتيازات كبرى" .. تفاصيل عرض الزوراء لإغراء سعد الشهري بتجاهل النصر!

الزوراء يسبق النصر بخطوة..

تلقى المدرب الوطني سعد الشهري، عرضًا مغريًا من نادي الزوراء العراقي، من أجل تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وسط العديد من الامتيازات التي تسعى لإغراء المدرب بتجاهل مفاوضات النصر.

ودخل النصر في مفاوضات مع سعد الشهري، للانضمام إلى الجهاز الفني لفريق الكرة، بقيادة البرتغالي لويس كاسترو، في الموسم المُقبل، وذلك بعد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، برحيل الشهري عن تدريب منتخب السعودية الأولمبي.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن الشهري يمتلك عرضًا جادًا ورسميًا من نادي الزوراء العراقي، يشتمل على عرض مالي ضخم، فضلًا عن العديد من الامتيازات؛ بين منحه حرية اختيار المحترفين الأجانب الستة للفريق، وتوفير شقة في منطقة سكنية راقية، مع توفير سائق خاص، علمًا بأن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة.

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ورغم تربعه على عرش الأبطال التاريخيين للدوري العراقي، برصيد 14 بطولة، إلا أنه لم يُتوج باللقب منذ موسم 2017-2018، حيث تمكن الشرطة من الفوز بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة في آخر 5 مواسم.

وقاد سعد الشهري، المنتخب السعودي الأولمبي لتحقيق العديد من الألقاب، بين كأس آسيا تحت 23 عامًا، وكأس غرب آسيا تحت 23 عامًا، فضلًا عن قيادة الأخضر للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، كما استطاع المنتخب، تحت قيادته، أن يصل إلى 5 نهائيات من أصل بطولات شارك فيها.