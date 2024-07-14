نادٍ خليجي يُهدد خطط النصر للتعاقد مع سعد الشهري

النصر يود الاستفادة من المدرب السعودي، ولكن!

برز اسم المدرب الوطني سعد الشهري كمرشح بارز للانضمام إلى الجهاز الفني للنصر خلال الموسم القادم، لكن يبدو أن الأمر لن يكون سهلًا للنادي العاصمي خاصة بعد تدخل نادٍ خليجي.

الشهري كان قد رحل عن تدريب المنتخب الأولمبي السعودي ليختم مسيرة عمل امتدت لـ6 سنوات وشهدت نجاحه في قيادة الفريق إلى أولمبياد طوكيو 2020 لأول مرة منذ عام 1996، التتويج بكأس آسيا تحت 23 عامًا عام 2023 والتتويج ببطولة غرب آسيا 2022.

إبراهيم المهيدب الرئيس الجديد للنصر أراد الاستفادة من تلك القدرة لدى المدرب بالتعامل مع اللاعبين الشباب، وقد تحدث البعض عن رغبته في ضمه ليكون رئيس قطاع الفئات السنية فيما قال البعض أنه سيُساعد المدير الفني، لويس كاسترو، في مهامه.

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صحيفة الجزيرة السعودية أوضحت مساء اليوم أن الشهري تلقى عرضًا من نادي الزوراء العراقي لتولي تدريبه في الموسم الجديد، مشيرة إلى أن الاتصال حدث بين مسؤولي النادي الخليجي ورفيع الشهراني وكيل المدرب.

يُشار إلى أن النصر متواجد في البرتغال حاليًا حيث يُقيم معسكره الإعدادي للموسم الجديد.